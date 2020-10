Jules Koundé évoque la rumeur Manchester City

Cet été, divers médias avaient affirmé que Jules Koundé s'était mis d'accord avec Manchester City, mais c'était sans compter sur le refus du FC Séville de vendre un joueur essentiel de la défense andalouse.

Le natif de Paris, qui se trouve actuellement avec les Bleuets pour les qualifications de l'Euro espoirs, a été interrogé sur cette rumeur.

"Ça fait partie de ma progression et je fais tout ce qu’il faut pour que ça vienne. J’étais content évidemment. Ça aurait été une bonne opportunité mais je suis à Séville et je suis très content là-bas", commente-t-il au micro de 'Canal Plus'.