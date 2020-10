Jules Koundé ne cache pas son envie de représenter les Bleus

Arrivé en 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux, le défenseur central, Jules Koundé est passé vers une nouvelle dimension avec le FC Séville en remportant notamment la Ligue Europa. Au micro de 'RMC Sport', ce mercredi, après la victoire de Séville 1-0 face à Rennes, le jeune espoir français s'est montré ambitieux et souhaite rapidement être appelé chez les A.

"Je pense que c’est le travail, c’est aussi l’expérience de jouer des gros matchs ici, et d’en jouer beaucoup. Je suis toujours concentré sur ma progression, je pense que je peux améliorer plein d’aspects de mon jeu encore, mais je suis content de mon match aujourd’hui" avant d'ajouter : "Bien sûr que c’est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l’opportunité, la chance, d’évoluer avec les A. Je sais qu'il y a du monde (en défense centrale), mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et les Espoirs. Et puis si ça doit venir, ça viendra".

À noter que la charnière française est composée de Varane, Lenglet, Upamecano et Kimpembe.