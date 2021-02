Julian Nagelsmann ne craint pas Liverpool

Bien qu'il estime Liverpool favori pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l'entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a mis une petite pression sur les Reds.

"La crise de résultats qu'ils traversent en ce moment, c'est en Premier League, ce n'est pas en Ligue des champions, a glissé le technicien en conférence de presse. Ils ont déjà fait une croix sur le titre en Angleterre et maintenant ils sont complètement concentrés sur la Ligue des champions, parce que là ils peuvent encore gagner un trophée. Quand on écoute les entraîneurs de Premier League, ils disent tous que Liverpool, malgré sa crise, est l'adversaire le plus difficile à affronter, avec Manchester City. Alors ils restent légèrement favoris contre nous, sur la base de leur expérience européenne."

Néanmoins, le coach allemand ne se cherche aucune excuse en cas de défaite : "Si nous perdons, ça ne sera pas à cause du stade, ce sera à cause de la façon dont nous aurons joué, assure-t-il. Nous allons essayer de ne pas les laisser entrer correctement dans le match et de modifier quelques éléments par rapport à la Bundesliga pour tenter de les empêcher d'avoir des temps forts. Si nous réussissons cela, nous aurons la Puskas Arena de notre côté"