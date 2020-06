Juninho Ã©voque les vellÃ©itÃ©s de dÃ©part de Gouiri

Dans les colonnes du Progrès, Juninho a évoqué le probable départ estival d'Amine Gouiri.

Le jeune lyonnais a clairement demandé son transfert au directeur sportif de l'OL, lui qu'on annonce à Nice.

"C’est un talent pur, il a le sens du but, une belle formation, avec les équipes de France de jeunes aussi. Il est venu me voir, et m’a dit: "j’ai besoin de jouer, j’ai envie de partir". Même si je défends l’OL, je peux comprendre. Parfois tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t’apporter, mais c’est peut-être le moment aussi. S’il reste, il peut se retrouver quatrième ou cinquième attaquant, perdre son temps", a ainsi confié le dirigeant lyonnais.

Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2022, Gouiri devrait rejoindre le Gym pour près de six millions d'euros.