Juninho explique le choix PaquetÃ¡

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a enregistré l'arrivée de Lucas Paquetá. L'international brésilien s'est engagé avec Lyon jusqu'en 2025.

Juninho réussit un joli coup en enrôlant un joueur talentueux qui n'a jamais vraiment su s'imposer au Milan AC. Très heureux d'avoir signé le joueur de 23 ans, le directeur sportif de l'OL s'est montré élogieux en conférence de presse.

"Moi, j'ai vu Lucas Paqueta démarrer sa carrière il y a quelques années. J'ai toujours pensé que ce serait un bon profil pour Lyon, même quand je n'étais plus là. Il a un bon pied gauche. On n'a pas de milieu technique et polyvalent. Il a un bon jeu de tête, il peut évoluer à plusieurs postes. Il préfère jouer en 10. On voulait varier les profils de notre équipe et on n'en a pas comme le sien. Je lui souhaite la bienvenue. Les négociations étaient dures. C'est à lui de travailler et tout donner pour s'installer le plus vite possible. À lui de faire les efforts et de s'intégrer. C'est un garçon qui aime travailler", a-t-il déclaré face aux caméras.