"Ce genre de choses sont des conneries"

Jurgen Klopp s'est prononcé contre les critiques de Thiago Alcantara à Liverpool. L'entraîneur allemand a de nouveau reconnu que l'équipe n'était pas dans un bon moment, mais a souligné que Thiago avait besoin de temps pour s'adapter.

"Il est arrivé plus tard que prévu, puis il a été positif à la Covid-19, il s'est blessé, et au milieu de tout ça, il a encore dû s'adapter à une nouvelle équipe et une équipe qui n'est pas exactement en croisière et sans problèmes. Nous devions reconstruire l'équipe tous les trois jours, donc ce n'était pas de chance pour Thiago. Mais il a déjà eu des matchs impressionnants et est très respecté dans le groupe", a-t-il déclaré dans une interview à 'Sky Sports' avant le derby face à Everton.

"Le reste n'est qu'une question d'interprétation. Vous pouvez dire "oh, Thiago a rejoint l'équipe et ils ne jouent plus bien". Ce genre de chose sont des conneries, laissez-moi vous dire que ce n’est pas juste. Tout le monde a besoin de temps pour s'adapter le Bayern a joué différemment, il était plus dominant en Bundesliga que n'importe quelle équipe ne peut l'être en Premier League. Tout est différent. Heureusement, nous sommes tous assez intelligents pour voir ce qui se passe", a-t-il expliqué.