Jürgen Klopp en colère contre la Premier League

Si les grands championnats européens ont conservé la règle des cinq changements instaurée après le premier confinement en juin, la Premier League a fait le choix de revenir à trois changements en ce début de saison.

Une chose qui, selon Jürgen Klopp, fait notamment beaucoup de mal aux clubs anglais qui participent aux compétitions européennes, et qui ont un calendrier très chargé.

Dans des déclarations pour le 'Guardian', l'entraîneur allemand a critiqué cette situation : "On devrait avoir cinq changements, pas trois. Mais je ne pense plus que ce soit possible à cause du système. Cela n'aide évidemment pas quand Chelsea a des blessures, et Manchester City, et Liverpool, et Manchester United, et Tottenham, et Arsenal, et Leicester... Pour moi, c'est un manque de leadership de Richard Masters."

L'entraîneur des Reds demande à revoir cette règle, afin de pouvoir passer aux cinq changements : "Aucun des sept grands clubs n'a demandé un avantage. Nous savions, parce que nous connaissions notre calendrier, que ce serait incroyablement difficile. Pour avoir les meilleurs matchs le week-end en Premier League, disposer de cinq changements aurait également aidé. Je pense que nous devrions y réfléchir à nouveau."