Jürgen Klopp félicite Rashford pour son combat

En plus d'être décisif sur les terrains avec Manchester United, Marcus Rashford se bat pour un important combat en Angleterre en dehors des terrains de football. Depuis le début de la pandémie, l'international anglais se bat pour donner une voix aux familles défavorisées et pour lutter contre la faim des enfants en Angleterre.

Le joueur anglais est engagé dans un programme d'aide alimentaire et a écrit à plusieurs reprises au gouvernement pour apporter toute l'aide possible aux enfants dans le besoin.

Un geste salué par l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a félicité le joueur en conférence de presse : "Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver de meilleurs mots que ceux que d'autres personnes beaucoup plus intelligentes que moi ont déjà dits à ce sujet. Mais ce que Marcus a commencé à faire est absolument incroyable."

"C'est juste agréable de montrer, à une époque où les personnes aux commandes ne montrent aucun signe de leadership, qu'un garçon qui a grandi dans des circonstances difficiles, doté d'un talent sensationnel, n'a jamais oublié ses racines et d'où il vient", a expliqué Jürgen Klopp.

"Qu'il doive le faire à cette époque est un peu honteux, mais c'est également merveilleux. J'espère que sa mère est vraiment fière de lui. Même moi, qui ne le connais pas, je suis fier de lui. Cela montre que le football peut faire des choses vraiment merveilleuses en ces moments difficiles. Et cela montre aussi que le sujet est vraiment sérieux. C'est pourquoi nous mettons tous la rivalité de côté et pensons à des choses plus importantes dans la vie", a-t-il ajouté.