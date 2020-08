Jürgen Klopp pense déjà à sa retraite

Fraîchement élu meilleur entraîneur de Premier League cette saison, Jürgen Klopp a réussi le pari de remettre Liverpool sur l’échiquier anglais et européen. Sous les ordres de l’Allemand, les Reds ont remporté la Ligue des Champions en 2019 et mis fin à 30 ans de disette en remportant le championnat cette saison. Vénéré dans le nord de l’Angleterre, Klopp s’y sent bien mais n’y restera pas ad vitam æternam.

Sous contrat jusqu’en 2024, il n’ira certainement pas au-délà et sa carrière de coach pourrait même prendre fin à ce moment précis. C’est en tout cas ce qu’il a confié à 'Sportbuzzer', lundi.

"Je prendrai un an de pause et je me demanderai à la fin si le foot me manque. Si la réponse est négative, dans ce cas c'en sera fini de l'entraîneur Jürgen Klopp."

Une fatigue psychologique

Sur le qui-vive depuis plus de dix ans entre son épopée au Borussia Dortmund (2008-1015) et désormais à Liverpool, le technicien concède que la fatigue psychologique lui pèse depuis toutes ces années. "Si un jour je ne suis plus entraîneur, il y a un truc qui ne me manquera pas : la tension brutale juste avant le début du match. Ce n'est pas une partie de plaisir."

Mais que les supporters d’Anfield se rassurent, d’ici à 2024, Jürgen Klopp compte bien remplir un peu plus la salle des trophées.

"Tout le club est prêt pour la prochaine saison et veut faire encore mieux...Nous ne défendons pas des titres, nous voulons en conquérir d'autres. On ne fait que commencer à gagner des titres." La concurrence est avertie, les Reds ne sont pas rassasiés.