Jürgen Klopp renonce à la lutte pour le titre

Liverpool a encaissé donc une troisième défaite consécutive en Premier League et a laissé Leicester creuser l'écart entre le podium et la quatrième place. Après la rencontre, Jürgen Klopp s'est montré très pessimiste quant à la lutte pour le titre.

"Est-ce qu'on abandonne la course au titre ? Oui... Je ne veux pas y croire, mais oui. (...) Je ne crois pas qu'on puisse combler l'écart cette année, pour être honnête. Nous devons gagner des matchs et de nombreuses parties de notre football étaient vraiment bonnes aujourd'hui. (...) Nous devons éviter les erreurs, le manque de communication", a expliqué Jürgen Klopp pour le site officiel de Liverpool.

L'entraîneur est revenu sur la sortie d'Alisson, et son manque de communication avec Ozan Kabak : "Nous savions avant le match, qu'il n'était pas encore habitué à ce que nous faisons. Quand vous jouez avec Alisson, vous savez qu'il est offensif et qu'il sort de ses buts. C'est une mésentente sur cette situation, ça peut arriver quand vous commencez à jouer ensemble."

"Nous ne cherchons pas d'excuses. Nous aurions pu, et nous aurions dû, faire mieux. (...) Actuellement, c'est dur, et la seule manière de sortir de cette situation, c'est de jouer un bon football, de se battre, travailler dur. Nous sommes capables de faire ça et nous continuerons de le faire. Nous obtiendrons des résultats et nous verrons où cela nous mène. La situation c'est pas facile, c'est clair, mais c'est notre situation et nous devons la régler nous-même. C'est ce que nous ferons", a ajouté l'entraîneur des Reds sur la marche à suivre.

"Nous avons concédé un but, un but vraiment difficile à prendre, c'était un tournant dans le match sur VAR. e l'ai vu et quand ils arrêtent l'action, il semble clairement hors-jeu - c'est tout. Le deuxième but est un malentendu, nous avons dit que les nouveaux devaient s'habituer et ils étaient bien pendant 75 minutes, c'était un très bon match. Sur le terrain, nous étions clairement l'équipe dominante. Nous avons eu des occasions et ensuite nous concédons deux buts", a notamment confié l'entraîneur allemand sur le but de James Maddison au micro de 'BT Sport'.