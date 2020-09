Jusqu'à 12 matchs de suspension pour les contestations arbitrales en Espagne

A partir de maintenant, remettre en cause la décision ou l'impartialité d'un arbitre sera plus séverement puni, c'est ce qu'a annoncé Ramon Fuentes, en annoncant la mise en place de l'article 100 bis de la RFEF. Cette mesure s'applique directement à tous les joueurs et dirigeants.

Il dispose : "Toute personne sujette à la discipline sportive qui, peu importe le média, remettrait en cause l'honnêteté ou l'impartialité d'une décision du corps arbitral ou des organes de la Fédération ; ainsi que les déclarations qui impliquent une désapprobation de l’activité de tout membre des collectifs précités lorsqu’elles sont faites avec mépris ou lorsqu’un langage offensant, insultant, humiliant ou malsain est employé, seront sanctionnées."

Pour les personnels ne participant pas aux matchs, ces suspensions pourraient se transformer en amendes. Pour les joueurs, la sanction ira de 4 à 12 matchs, selon la gravité des propos.