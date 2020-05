Jusqu'à huit joueurs du Barça dans le viseur du Betis ?

Après avoir vu Carles Aleña triompher pendant ses quelques mois de prêt au Betis, le club andalou ne serait pas contre l'idée de faire venir d'autres jeunes en prêt pour la saison prochaine.

Rares sont les clubs qui pourront faire des folies sur le marché cet été en Liga et le club du Benito Villamarin voudrait profiter de ses bonnes relations avec le Barça pour demander d'autres prêts.

Et selon les informations du média 'Estadio Deportivo', le club vert et blanc s'intéresserait à huit différents joueurs du club blaugrana et pourrait s'asseoir à une table avec Barcelone pour négocier un prêt.

Parmi les joueurs qui intéressent le Betis, se trouvent Aleñá, Pedri, Francisco Trincao, Riqui Puig, Álex Collado, Junior Firpo​ et Ansu Fati.

L'avenir de ces joueurs dépendra des transferts réalisés par le Barça cet été, et de l'importance qu'ils auront dans les plans de Quique Setién en vue de la saison 2020-2021.