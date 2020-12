Jusqu'à quand va-t-il jouer ? Zlatan répond

Zlatan Ibrahimovic est âgé de 39 ans. À quasi 40 ans, il est meilleur que jamais. Il se remet actuellement d'une blessure, mais depuis son retour à Milan, l'attaquant est devenu la star et le meilleur buteur du leader de Serie A.

S'adressant à 'BBC Sport', le Suédois a déclaré que tant qu'il le pourra, il restera actif : "Je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus faire ce que j'ai fait. J'ai juste besoin de me maintenir en forme physiquement et le reste suivra."

Ibra a également évoqué la grande forme du Milan, leader de Serie A et qualifié pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Mais il ne veut pas être trop confiant : "Nous sommes dans une situation incroyable, mais nous n'avons encore rien gagné et nous devons en être conscients".

"La première fois que je suis venu à Milan, le club se battait pour le titre. Aujourd'hui, je suis arrivé dans une situation où je vais ramener le club et l'équipe au sommet, ce qui est sa place. C'est un défi différent et j'aime ça, parce que quand on dit que c'est très difficile, c'est presque impossible, c'est là que j'entre en jeu et que je me sens vivant", a-t-il ajouté à propos de ses différentes étapes au San Siro.