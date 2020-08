"Ronaldo va rester avec nous"

Le président de la Juventus Andrea Agnelli a insisté sur le fait que son joueur vedette Cristiano Ronaldo reste avec le club la saison prochaine après que son équipe ait été éliminée de la Ligue des champions par Lyon vendredi dernier.

Les Bianconeri ont une nouvelle fois été éliminés prématurément sur la scène européenne, nouveau résultat décevant pour Ronaldo, dont la première saison en Ligue des champions avec la Juve s'est terminée en quarts de finale contre l'Ajax la saison dernière.

Certains ont émis l'hypothèse que le joueur de 35 ans pourrait être intéressé par un départ, mais Agnelli n'a pas hésité à rejeter cette idée après l'élimination de son équipe vendredi. "Il va rester avec nous", a-t-il déclaré à 'Sky Sport' à propos du Portugais. "Je suis sûr que Cristiano jouera pour la Juventus la saison prochaine. C'est un pilier de cette équipe."

Ronaldo lui-même est apparu pour confirmer les propos du président de son club dimanche dans un post sur Instagram. "Heureux de remporter les deux derniers des neuf titres consécutifs de Serie A pour la Juventus !", a-t-il pour sa part écrit.

"Ça semble facile mais ça ne l'est pas ! Année après année, grâce au talent, au dévouement et au travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant ! Allons-y pour mon troisième."

En revanche, Agnelli s'est montré moins affirmatif concernant l'avenir de Maurizio Sarri sur le banc du club : "Le bilan se fera dans les prochains jours avec les dirigeants, le coach. On devra savoir comment retrouver l'enthousiasme. On a l'un des effectifs les plus vieux d'Europe, ça peut par exemple être une réflexion."