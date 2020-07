Rudi Garcia se méfie encore plus de la petite forme de la Juventus

Le 7 août prochain, l’Olympique Lyonnais jouera son destin européen à Turin. Après avoir battu la Juve (1-0) au Groupama Stadium lors du match aller grâce à un but de Lucas Tousart, depuis parti à Berlin, la formation de Ligue 1 se rendra en Italie pour ce huitième de finale retour ô combien périlleux.

Mais au vu des dernières prestations turinoises, l’OL aurait-il finalement ses chances ? Il faut dire que la Juventus vient d’enchaîner trois résultats défavorables, avec une défaite contre Milan (2-4) et un match nul contre Sassuolo (3-3) après avoir mené de deux buts, sans parler du 2-2 contre l’Atalanta.

Si Maurizio Sarri a récemment fait part de son inquiétude en vue du titre en Serie A - ce qui semble un peu exagéré - et pour la Ligue des Champions, son homologue Rudi Garcia ne se fait aucun souci : pour l’ancien coach de la Roma, la Vieille Dame sera évidemment au rendez-vous, et encore plus si on ne l’attend pas…

"C’est la Juve… On a toujours l’impression qu’elle va moins bien, mais en allant moins bien, elle a pris des points d’avance en championnat. Même en étant peut-être un peu moins bien, elle a réussi à ne pas perdre son match contre l’Atalanta et à distancer la Lazio. La Vieille Dame se dirige tranquillement vers un titre de plus, et ça suffit à situer la qualité de cette équipe et de l’effectif", a réagi le coach de l'OL en conférence de presse. En attendant le 7 août…