Pirlo sur l'élimination en Ligue des champions : "Un coup dur"

Après l'élimination en Ligue des champions, la Juventus s'envole pour Cagliari afin de repartir du bon pied et tenter de rester un minimum au contact de l'Inter Milan dans la course au titre en Serie A.

Lors de sa conférence de presse, Andrea Pirlo a parlé de la réaction des Bianconeri et de Cristiano Ronaldo, qui a été décevant lors du match contre Porto.

"L'équipe se remet, l'élimination a été un gros coup dur, mais nous avons un chemin clair dans la tête. Il faudra de la fierté et un esprit d'équipe. Cristiano se porte bien. Il est normal qu'il soit déçu, comme le reste de l'équipe", a détaillé le technicien italien

"Il s'est bien entraîné, il peut jouer. Il est normal qu'il y ait des rumeurs après une élimination. Il est l'un des joueurs les plus importants et il est normal qu'il fasse parler de lui."

En ce qui concerne la composition d'équipe, l'entraîneur de la Juventus devra encore faire face à quelques absences, malgré plusieurs récupérations. Chiellini, qui a réintégré le groupe ces derniers jours, pourrait jouer dès la première minute.

"L'équipe va bien. Bentancur est out pour Covid, Dybala et Demiral ne seront pas là. Nous espérons que Paulo sera de retour après la trêve. Ramsey a eu quelques problèmes physiques.

"Est-ce que Buffon va jouer ? Il n'est pas au mieux de sa forme et nous devrons l'évaluer à nouveau cet après-midi. Chiellini va bien, il est de retour et il a récupéré. Il est possible qu'il puisse commencer dès le début. Nous allons évaluer Arthur aujourd'hui."

L'entraîneur a poursuivi en analysant la performance d'Aaron Ramsey : "Les performances de Ramsey dépendent beaucoup des nombreux problèmes physiques qui ne lui permettent pas d'avoir de la continuité. Nous parlons d'un joueur très intelligent qui peut nous apporter beaucoup."

Au milieu de terrain, on pourrait également voir Kulusevski, mais pas en tant que joueur extérieur, mais dans une position plus centrale. "Dejan peut jouer dans plusieurs rôles, nous allons certainement l'essayer dans une position de milieu de terrain plus centrale car il a le physique pour le faire."