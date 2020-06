Après deux matches nuls consécutifs et une finale de Coupe d'Italie perdue, la Juventus Turin s'est imposée pour la première fois depuis son retour à la compétition, lundi soir, à Bologne (0-2). Un succès qui va faire du bien à la confiance des hommes de Maurizio Sarri, lesquels sont pointés du doigt en Italie pour la piètre qualité du jeu qu'ils proposent. Mais l'ancien entraîneur du Napoli a prévenu : dans de telles conditions, il ne faut pas s'attendre à assister à du football de qualité.

"La situation que nous vivons est complètement anormale et nous n'avons aucun repère connu. Il est donc très facile de commettre des erreurs dans la préparation physique. Les équipes se retrouvent dans des dispositions athlétiques loin d'être idéales et les matches vont se jouer sous des températures de plus en plus élevées. Donc je pense que cela va être très difficile pour toutes les équipes", a ainsi déclaré le coach de la Juventus en conférence de presse, totalement transparent sur le sujet.

"Ne vous attendez donc pas à voir du grand football, car dans ces conditions, le rythme ne sera pas très élevé. Or les gens ont l'habitude de voir des matches à un rythme effréné. Ce sera donc difficile pour tout le monde et des surprises seront possibles à chaque match", a-t-il ajouté. Peut-être qu'il en sera autrement lors des matches de Ligue des Champions, lesquels sont prévus durant le mois d'août. Ce qui laisse le temps aux joueurs de parfaire leur condition physique.