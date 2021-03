Allegri prend la défense de Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri était sur le banc de la Juventus lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé à Turin en provenance du Real Madrid et a du mal à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait critiquer l'un des plus grands joueurs de tous les temps qui est "programmé pour gagner". Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été remis en question à la suite d’une décevante élimination en huitième de finale de la Ligue des champions en 2020-2021.

Ronaldo était loin d'être à son meilleur niveau sur les deux manches contre Porto, mais Allegri tient à souligner que le joueur de 36 ans n'est pas un faiseur de miracles et reste "humain" malgré le plus remarquable des CV sportifs suggérant le contraire. Allegri, qui était l'entraîneur de la Juve lorsque Ronaldo a échangé le Real Madrid contre la Serie A au cours de l'été 2018, a déclaré à 'Sky Sport Italia' : "Ronaldo est humain aussi et peut faire des erreurs, mais rares sont ceux qui peuvent secouer un défenseur et courir au but comme lui."

"La force de Cristiano Ronaldo est qu’il a cet esprit qui est programmé pour gagner. Il a remporté cinq fois le trophée du Ballon d’Or, cinq fois la Ligue des champions, autant de titres, mais il est là-bas en se donnant une nouvelle motivation chaque jour", a ajouté l'entraîneur italien, toujours libre de tout contrat qui souhaite retrouver un banc de touche mais n'a pas commenté un possible retour à la Juventus.

Le Portugais a goûté à la gloire du titre de Serie A lors de chacune de ses deux saisons complètes à la Juventus ce qui s'annonce bien plus compliqué à réaliser cette saison puisque l'Inter Milan est largement en tête du championnat. En revanche, il est en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat italien en 2020-2021, le Portugais a trouvé le chemin des filets à 23 reprises en 24 matchs. Il est en passe d'être sacré Capocannoniere pour la première fois depuis son arrivée à Turin.