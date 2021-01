L'appel du pied de Pirlo à Olivier Giroud

L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a soutenu son équipe pour recruter l'attaquant en forme de Chelsea, Olivier Giroud. Andrea Pirlo a vu son équipe balayer l'Udinese 4-1 dimanche avec un doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Chiesa et le dernier signé Paulo Dybala, une victoire qui a mené les Bianconeri à la cinquième place de la Serie A. Le tout avec Alvaro Morata qui s'est contenté d'assister à ce succès sur le banc de touche.

Les Bianconeri ont cependant encore 10 points de retard sur l'AC Milan, qui a disputé un match de plus que le champion d'Italie en titre. L'attaque de la Juve a eu beaucoup de mal lors de la campagne 2020-21, et Olivier Giroud pourrait être une autre option pour le club, alors que l'attaquant français entre dans les six derniers mois de son contrat à Stamford Bridge.

Le joueur de 34 ans a laissé entendre qu'il resterait avec les Bleus pendant au moins le reste de la saison, après une solide série qui l'a vu marquer huit buts lors de ses sept dernières sorties en Premier League et en Ligue des champions. Andrea Pirlo n'a pas nié qu'une telle forme ait attiré son attention. Interrogé sur un éventuel déménagement pour Giroud, il a répondu à 'DAZN' : "Il serait utile ! Nous avons déjà parlé du marché des transferts avec le club. En janvier, il est toujours très difficile de trouver des joueurs adéquats mais peut-être qu'un attaquant qui nous donne une alternative supplémentaire pourrait être utile".

Pirlo satisfait de la performance de Dybala

"Avec trois joueurs (Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala), nous sommes un peu courts, surtout en ce moment où il y a tellement de matches rapprochés. Nous avons des idées claires. Olivier Giroud ? Nous pourrions aussi en avoir besoin, mais ce sont des choses que Fabio Paratici sait mieux que moi. Nous en avons parlé, nous espérons faire quelque chose dans les prochains jours", a annoncé l'entraîneur de la Juventus.

Paulo Dybala pourrait également donner à la Juve un coup de pouce en attaque au cours d'une saison au cours de laquelle l'attaquant a été parfois dans le onze de départ d'Andrea Pirlo mais au cours de laquelle il a également manqué plusieurs matches et a été plusieurs fois remplaçant en raison d'une blessure, du Covid-19 qu'il a attrapé, mais aussi des décisions du technicien italien lui préférant parfois ses concurrents directs. Dybala a marqué le quatrième but de la Juve dimanche, et Pirlo n'a pas tardé à souligner l'importance de l'Argentin à ses côtés.

"Nous avons besoin de Dybala, il a besoin de nous, a déclaré Pirlo. Il a très bien travaillé pendant la semaine à l'entraînement, nous pouvions dire pendant le match qu'il était en meilleure condition physique et nous l'avons maintenu jusqu'à la fin parce que nous espérions qu'il marquerait ce but". La Juventus a chuté 3-0 contre la Fiorentina avant Noël lors de leur dernier match, un résultat qui selon Pirlo a eu un effet sur ses joueurs contre l'Udinese.

"Ce n’était pas la meilleure Juventus, car nous venions de subir une mauvaise défaite contre la Fiorentina, nous avons donc commencé assez timides et nerveux, surtout lorsque leurs attaquants ont couru vers nous. Nous avons gagné en confiance au fil du match", a déclaré Pirlo. "Je n'étais pas satisfait de l'approche initiale du match, car nous ressentions toujours la peur de notre dernière défaite face à la Fiorentina. Le timing des mouvements n’était pas correct, en particulier sur les ailes. Nous savions que l'Udinese essaierait de rester en retrait, de contrer et d'attendre nos erreurs, mais nous avons bien fait avec le marquage préventif pour nous assurer qu'ils ne pourraient pas le faire".