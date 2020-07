Un nouveau record Ã  la portÃ©e de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a plus beaucoup de frontières à conquérir en matière de records. Le Portugais a remporté un Euro, cinq Ligues des Champions, cinq Ballons d'Or, trois trophées The Best et quatre Souliers d'Or.

Il a également une longue liste de récompenses individuelles et est le joueur le plus performant de l'histoire du Real Madrid et personne n'a marqué plus que lui en Ligue des champions.

Malgré toutes ces récompenses, Cristiano Ronaldo reste affamé et a le titre de meilleur buteur de Serie A en vue, lui qui s'est fait devancer par Fabio Quagliarella pour sa première saison de Serie A.

S'il réussit cet exploit et à doubler Ciro Immobile qui se trouve en tête du classement, il deviendra le seul joueur à avoir été meilleur buteur de la Premier League, de la Liga et de la Serie A.

Seuls Ruud van Nistlerooy et Luis Suárez ont remporté le titre de meilleur buteur dans trois championnats, mais personne ne l'a fait dans trois des cinq plus grands championnats européens.