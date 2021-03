Le message plein d'espoir de Cristiano Ronaldo

La saison 2020-2021 est presque finie pourtant Cristiano Ronaldo vient seulement d’être élu « joueur de l’année » de la saison 2019-2020 lors du grand Gala del Calcio 2021.

Cristiano Ronaldo a été récompensé comme meilleur joueur par un jury composé d'entraîneurs et de joueurs de Serie A, pour ce qu'il a fait pendant la saison 2019/20, qui s'est terminée avec 31 buts marqués en 33 matches de championnat et un titre de champion d’Italie.

Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo continue d’agrandir son armoire à trophée individuel et de prouver que le poids des années n’a pas d’incidence sur son niveau de jeu.

"C'était une année étrange, une année que personne n'espérait vivre, mais au niveau personnel et de l'équipe, c'était positif parce que nous avons remporté le championnat. Malheureusement, nous avons raté la Ligue des champions, mais le football est comme ça. Le secret est de continuer à profiter du football. La cohérence, la confiance en ses propres moyens, le travail et la passion sont le secret. Sans eux, il est impossible de jouer à ces niveaux à 34, 35, 36 ou 40 ans. Il faut être motivé et avoir une grande discipline."

Après la cérémonie de remise des prix, Cristiano Ronaldo a exprimé sa satisfaction également à travers un long message posté sur son profil Instagram.

"Je n'aurais pas pu être plus heureux et plus fier de la distinction de Joueur de l'année obtenue pour la deuxième fois depuis mon arrivée en Italie. Merci beaucoup pour cette reconnaissance à l'Association italienne des footballeurs, à la Juventus, à mes coéquipiers et à nos fans."

"Cependant, permettez-moi aujourd'hui de dédier ce prix à tous ceux inconnus du grand public qui travaillent quotidiennement pour faire de la Juventus l'un des plus grands clubs du monde. Derrière notre gloire collective et nos triomphes individuels, il y a toujours un immense entourage de professionnels qui donnent tout pour que rien ne nous manque. Aujourd'hui, mes remerciements vont à ces visages moins visibles mais néanmoins importants pour nos succès. Ce sont de vrais héros."

"Enfin, je voudrais promettre à tout l'univers de la Juventus que nous continuerons à travailler jusqu'au dernier jour car nous pouvons encore, tous ensemble, avoir des raisons de célébrer cette saison. Jusqu'à la fin!".

Cristiano Ronaldo n'a donc aucune intention d'être satisfait. La saison vient d'entrer dans son sprint final et lui et la Juventus visent à la clôturer avec d'autres triomphes. Pas une mince affaire...