Van Basten attend plus de Matthijs de Ligt

Très courtisé après une saison d'exception à l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt avait fait le choix de poursuivre sa carrière à la Juventus Turin l'été dernier. Champion d'Italie avec la Vieille Dame, le défenseur néerlandais a d'abord rencontré quelques difficultés liées à son adaptation au football italien, avant de monter en régime au fil des rencontres. Désormais totalement installé dans l'arrière garde turinoise, Matthijs de Ligt offre enfin à Maurizio Sarri les garanties attendues.

Néanmoins, cela n'est visiblement pas encore suffisant aux yeux Marco Van Basten. En effet, le triple Ballon d'Or, légende du football néerlandais, attend encore plus du défenseur de la Juventus Turin. Selon lui, la Vieille Dame n'était pas forcément le club idéal pour poursuivre son développement.

"Je ne pense pas qu'il a fait mieux que la saison dernière à Ajax. C'était dommage de ne pas avoir Chiellini, un vrai joueur d'équipe. Bonucci fait son truc, ne s'organise pas et n'indique pas ce que Matthijs doit faire. Chiellini fait aussi des choses pour les autres. Je pense que De Ligt aurait appris plus au Real Madrid, à Barcelone ou à Manchester City. Il aurait également joué dans une ligue plus intéressante, car la Serie A est inférieure aux pays que je viens de mentionner", a-t-il déclaré à 'Ziggo Sport'.

Dôté d'un talent supérieur à la moyenne et d'un potentiel indéniable, à Matthijs de Ligt de faire mentir Marco Van Basten. Déjà champion d'Italie, le jeune défenseur italien devra se montrer au niveau lors des prochaines échéances européennes : à commencer par le huitième de finale retour de Ligue des champions face à l'OL.