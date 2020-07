Finalement, la Juventus Turin aura du attendre la 36ème journée de Serie A pour être sacrée Championne d'Italie. Grâce à sa victoire face à la Sampdoria (2-0) dimanche soir, l'équipe entraînée par Maurizio Sarri est désormais assurée de terminer à la première place du classement.

"Gagner est dur et ce club gagne depuis tant d'années"

L'aboutissement d'une saison compliquée à l'échelle nationale, où la concurrence aura été particulièrement menaçante. Au sortir de cette victoire, l'entraîneur de la Vieille Dame s'est dit rassuré. "Gagner est dur et ce club gagne depuis tant d'années. Chaque année, c'est plus dur. Il n'y a rien d'acquis dans le sport et ça n'est pas facile de rester à ce niveau. Ç'a été une saison très dure, très longue, particulière", a ainsi souligné Maurizio Sarri, au micro de 'Sky'.

"Quand on arrive, il faut entrer sur la pointe des pieds. Puis c'est un long parcours. On ne peut pas arriver dans un club qui gagne depuis huit ans et vouloir tout changer. Ce ne serait pas intelligent", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur du Napoli. Désormais, place à la Ligue des Champions.

"Ce qui arrive est beau et difficile. On va voir comment on y arrive, poursuit-il. On arrive avec 14 matches joués en 44 jours. On a laissé du monde en route et on espère qu'on n'a pas aussi perdu Paulo Dybala. On verra. C'est un tournoi pour lequel il est difficile de faire des prévisions, parce que chaque équipe aura sa propre histoire. Je pense que c'est une année où tout peut arriver", a confié le technicien transalpin. En premier lieu, la Juve devra venir à bout de l'OL lors du huitième de finale retour.