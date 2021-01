Cuadrado positif au Covid-19 et absent contre Milan

Encore une mauvaise nouvelle pour la Juventus de Turin qui affrontera demain soir l'AC Milan à San Siro pour un choc qui pourrait être décisif dans la course au titre : après le latéral Alex Sandro, un deuxième joueur du club a été testé positif à la Covid-19. Il s'agit du Colombien Juan Cuadrado qui évolue au poste d'arrière droit.

Le club italien en a fait l'annonce sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, Juan Cuadrado est asymptomatique mais il doit rester à l'isolement afin de ne pas contaminer les autres membres de l'équipe. Il est donc contraint de déclarer forfait pour la rencontre face à l'AC Milan.

Cela complique la tâche d'Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, pour composer son onze de départ car il ne dispose plus que de deux latéraux de métier : Danilo et le jeune Gianluca Frabotta. Contre les Rossoneri, Pirlo pourrait faire jouer le défenseur central Demiral dans le couloir droit et le brésilien Danilo dans le couloir gauche.

Pirlo, qui doit déjà composer avec le forfait de Morata, touché à la cuisse, a cependant appris une bonne nouvelle : le test au covid-19 de Paolo Dybala s'est révélé négatif alors que l'Argentin était fiévreux ces dernières heures. Dyabala devrait donc pouvoir jouer contre l'AC Milan.