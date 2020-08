"Un bonheur de jouer cette compétition"

A moins d’un triomphe en Ligue des Champions durant ce mois d’aout, l’OL ne participera pas à la prochaine édition de la C1. Et sa saison 2020/2021 sera considérée comme ratée vu qu’il n’y aura aucun titre à la clé, et aussi au regard aussi du classement final en championnat (8e). C’est avec ces données en tête que les Rhodaniens vont aborder vendredi leur opposition à grands enjeux contre la Juventus (8e de finale retour). De quoi ajouter de la pression sur leurs épaules.

Rudi Garcia, le coach de l’équipe, mesure qu’il est important de dédramatiser ce rendez-vous. Et c’est pourquoi, lors de son point-presse d’avant-match, il a insisté sur le fait que ses hommes ne doivent avoir d’autres objectifs en tête que de vouloir poursuivre leur parcours dans cette belle épreuve. "Une qualif’ pour sauver la saison ? Le terme ne me plait pas, a-t-il indiqué. Quand on va en finale de la Coupe de la Ligue et en 8eme de finale de C1 on ne peut pas dire ça. En championnat, on n'a pas été au bout. Ce qu'il faut c'est regarder devant. Se concentrer sur le bonheur de jouer cette compétition."

L’entraineur lyonnais a confiance en ses hommes. Il les sent capables de pouvoir faire tomber l’ogre turinois. Ainsi, et en dépit des qualités qu’il y aura en face, il reste convaincu que ses troupes ont autant de chances de passer que leurs opposants. « Je confirme que c'est du 50-50 pour la qualification. On va jouer pour marquer », a-t-il lâché.

Lyon a renoué avec la compétition avec la finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre que les Gones ont perdu contre le PSG. Garcia veut toutefois croire que le résultat sera meilleur face aux Bianconeri. Parce que justement ses troupes ne pensent qu’à ce match depuis plusieurs semaines : « La déception était grande. L'attention des joueurs étaient tournée vers la C1 ». Et pour ce qui est du contraste entre l’état physique de l’équipe et celui de la Juve, l’entraineur de l’OL a indiqué : "Sur le plan sportif, il y aura un manque de rythme pour nous. Pour combler cet écart, on a montré qu'on était bien en finale de la Coupe de la Ligue."

Lors des grands matches, c’est souvent les grands joueurs qui se mettent en avant. Avec son vécu, Garcia ne le sait que trop bien. De fait, il a tenu à exprimer sa confiance envers son capitaine et vedette principale, le Néerlandais Memphis Depay, qui était présent à ses côté sur le pupitre. Et ce dernier lui a assuré qu’il était prêt au combat : « On a joué des bons matchs dans des bonnes conditions pour être en forme demain. Je crois en mon équipe. »