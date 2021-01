Pirlo fait son mea culpa et se tourne vers la Supercoupe

La Juventus a connu un sacré coup d'arrêt ce dimanche soir dans la course au titre. Désireux de rattraper l'AC Milan, leader de Serie A, les hommes d'Andrea Pirlo avaient l'occasion de frapper un grand coup et d'envoyer un message en s'imposant sur la pelouse de l'Inter Milan. Mais Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont tombés en Lombardie à cause de réalisations signées Arturo Vidal et Nicolo Barella.

Cinquième de Serie A, la Juventus compte désormais sept points de retard sur l'AC Milan, avec autant de matches joués, et sept sur l'Inter, avec un match en moins. Après la rencontre, au micro de 'Sky Sports', Andrea Pirlo a fustigé l'attitude de ses joueurs, critiquant leur attitude lors de la défaite face à l'Inter Milan : "C’est une mauvaise défaite, nous n’aurions pas pu jouer pire que cela et c’était inattendu, mais nous devons lever la tête et nous préparer pour mercredi et la Supercoppa contre Naples."

"Nous n’avons tout simplement pas mis le pied sur le terrain, nous étions timorés, effrayés par le jeu offensif de l’Inter, donc dans notre esprit, nous nous sommes uniquement concentrés sur la défense et n’étions même pas très agressifs avec cela non plus. Nous avons laissé l'Inter prendre l'initiative et ils sont devenus dévastateurs dans ces circonstances. La qualité individuelle ne peut briller que si vous affrontez d'abord l'opposition en termes d'agression et de détermination. Nous ne l’avons pas fait et cela se voit", a expliqué Pirlo.

"On avait peur, on ne pensait qu'à défendre - même pas agressivement - et quand on n'a pas le jeu en main et on leur permet la contre-attaque, ils deviennent dévastateur. On ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas avoir un pire match que celui-ci, il faut relever la tête en vue du match de mercredi. Dans ces matches il faut mettre le même désir et la même colère que les autres, l'enthousiasme doit être mis dès le début, sinon le résultat est celui-ci. Cristiano Ronaldo ? Nous avons cherché plus de places dans le dos de Bastoni, mais nous n'avons pas réussi", a ajouté l'Italien.

Andrea Pirlo n'a pas apprécié le jeu de son équipe : "Nos ambitions restent les mêmes, c'est un faux pas contre une équipe importante. Cela peut arriver, dommage, mais cela ne peut pas arriver avec cette attitude. C'est une erreur contre un adversaire fort, ces choses arrivent, mais ce qui me déçoit, c’est l’attitude. Une équipe comme la Juventus doit venir ici avec une certaine confiance et une certaine ambition, l'envie de prendre l'initiative et d'orienter le jeu dans une certaine direction, mais nous étions trop timides.".

L'entraîneur natif de Brescia a fait amende honorable et reconnu ses torts : "Tout d'abord, l'entraîneur fait toujours une erreur car il donne des indications, si nous n'avons pas fait ce que nous avons essayé nous n'avons pas bien compris. Nous avions préparé une bonne phase défensive mais après 15 minutes nous avons été surpris, puis c'est devenu un match difficile".