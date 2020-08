Pirlo prépare la grande lessive estivale

La Juventus a pris une lourde claque la semaine dernière. L'élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais est difficile à digérer dans le Piémont. Exit Maurizio Sarri ayant fait les frais de cette élimination notamment, tandis qu'Andrea Pirlo, nommé à l'origine entraîneur des U23, va finalement prendre la tête de l'équipe première. L'heure est aux décisions pour la Juventus et son ancien maître à jouer.

Andrea Pirlo va devoir dessiner les contours de son effectif pour la saison prochaine au plus vite et de nombreux joueurs vont en faire les frais. À commencer par Blaise Matuidi. L'ancien du PSG va s'engager avec l'Inter Miami, le club de David Beckham, après avoir appris que le nouvel entraîneur ne comptait pas sur ses services. Mais ce n'est pas le seul. En effet, 'Sky Italia' explique qu'Andrea Pirlo aurait d'ores et déjà passé un coup de fil aux joueurs sur lesquels il ne compte pas s'appuyer.

Deux autres victimes de l'arrivée d'Andrea Pirlo sont désormais connues : Sami Khedira et Gonzalo Higuain. Fragile et freiné par les blessures, le champion du monde 2014 ne sera pas retenu par Andrea Pirlo. En méforme et beaucoup moins efficace cette saison, Gonzalo Higuain, qui bénéficie d'un fort salaire, sera également prier de faire ses bagages. 'La Gazzetta dello Sport' va de son côté encore plus loin, annonçant d'autres noms dont Andrea Pirlo aimerait se séparer.

Au moins quatre joueurs supplémentaires seraient dans le collimateur d'Andrea Pirlo. Annoncé comme la relève en défense centrale depuis plusieurs années, Daniele Rugani, décevant et ne confirmant pas les attentes placées en lui, sera mis en vente cet été. Recruté l'été dernier en échange de Joao Cancelo, Danilo pourrait également être sur la sellette. En attaque, Federico Bernardeschi et Douglas Costa peuvent craindre pour leur place.

En cas d'offres intéressantes, l'Italien et le Brésilien seront vendus. Andrea Pirlo a visiblement déjà ses plans en tête. Consultant en Italie pendant un moment, l'ancien milieu de terrain de la Juventus a très probablement vu beaucoup de matches du club turinois cette saison et sait déjà sur quels joueurs il souhaite s'appuyer afin de reconstruire une équipe compétitive et séduisante de la Juventus sur la scène nationale, ce qui était déjà le cas, mais aussi et surtout en Europe.