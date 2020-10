Pirlo : "Ronaldo est une icône et un exemple pour nous tous"

Andrea Pirlo est très fier de travailler avec l'icône Cristiano Ronaldo à la Juventus et considère l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, comme «un exemple pour tous» dans le cercle des entraîneurs. À 41 ans, et sans aucune expérience sur un banc de touche, le champion du monde 2006 a été placé sur le devant de la scène par le plus gros poids lourd de Serie A. Lorsque la Juventus a pris la décision de se séparer de Maurizio Sarri, ils se sont tournés vers un visage familier.

Pirlo, qui n’avait été nommé entraîneur des U-23 de la Juventus que quelques semaines plus tôt, a été invité à occuper un poste de haut niveau avec le champion d’Italie. Cette opportunité a été saisie, lui qui a eu une énorme carrière en tant que joueur et qui peut profiter de son image pour bâtir sa nouvelle carrière, et il a la chance de travailler avec un casting de stars à Turin, qui comprend le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Pirlo a déclaré à l’UEFA être heureux d'avoir Ronaldo à sa disposition: "Je suis heureux d’avoir cette icône du football mondial, de le voir tous les jours, de l’avoir à ma disposition, de le voir s’entraîner, de le voir jouer".

"C’est un immense plaisir pour moi et pour toute l’équipe. C’est quelqu'un qui travaille de la même façon maintenant, à 35 ans, qu’en tant que jeune garçon, avec la même passion de jouer au football tous les jours. Il est un exemple pour nous tous", a ajouté l'entraîneur de la Juventus. Alors que Ronaldo établit la norme sur le terrain, Pirlo considère son ancien coéquipier de Brescia, Pep Guardiola, comme un homme qui est la référence au poste d'entraîneur.

"C'est plus stressant sur le banc de touche"

Andrea Pirlo a pour volonté de suivre les traces des Catalans en matière de succès sur le banc de touche : "Guardiola est un exemple pour nous tous. Il montre et a montré qu’il était l’un des meilleurs. Depuis ses années avec l’équipe de jeunes de Barcelone, puis en passant dans la première équipe. Il a montré que les jeunes entraîneurs désireux de promouvoir un certain type de football offensif sont un exemple à suivre. Ensuite, nous avons tous nos propres idées et je pense que nous devons les faire avancer, mais il est définitivement un modèle pour tout le mouvement footballistique".

Andrea Pirlo est toujours en train de trouver ses marques en ce qui concerne l'art de la gestion, l'ancien international italien apprenant sur le tas alors qu'il subit un autre type de pression : "C'est définitivement plus stressant sur le banc de touche parce que sur le terrain, je pouvais décider de ce que je voulais faire avec le ballon", a déclaré un ancien grand joueur des temps modernes qui a passé quatre ans avec la Juventus.

"Depuis le banc de touche, je peux gérer, mais ce sont d’autres personnes qui interprètent leur rôle, qui jouent les matchs, donc c’est un peu plus difficile en tant qu’entraîneur. Quand je jouais, j'avais un certain style qui me permettait d'être impliqué dans certaines situations et d'être décisif dans certaines situations sur le terrain. Maintenant, je dois le faire moi-même depuis la ligne de touche", a conclu Andrea Pirlo.