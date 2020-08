Pirlo, un choix surprenant pour Zola

Gianfranco Zola s'est dit "surpris" par la décision de la Juventus de nommer Andrea Pirlo au poste d'entraîneur après le limogeage de Maurizio Sarri.

Pirlo, 41 ans, a été nommé entraîneur de la Juve samedi après que les vainqueurs de la Serie A aient limogé Sarri à la suite de leur élimination en huitième de finale de la Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais. L'ancien milieu de terrain de la Juve, Pirlo, qui devait initialement prendre en charge l'équipe des moins de 23 ans à Turin, aura finalement sa chance sur le banc du Champion d'Italie. Zola a travaillé comme assistant de Sarri à Chelsea en 2018-19 et il a déclaré à 'Sky Sport Italia' : "Je mentirais si je disais que je n'étais pas surpris par cela. C'est fascinant et si le projet fonctionne, ce sera une énorme réussite pour le club. Ce n'est pas un travail facile, cependant, car la Juventus demande à gagner d'une certaine manière. C'est un geste courageux de la part du club et basé sur la qualité de l'homme, mais Pirlo aura besoin de leur soutien à l'avenir. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'il peut avoir un réel succès", a-t-il estimé, entre enthousiasme et mesure.

La légende des Bianconeri, Alessandro Del Piero, pense que Pirlo a ce qu'il faut pour égaler les réalisations de Zinedine Zidane au Real Madrid - qui a remporté trois ligues des champions et un titre de champion avec le club espagnol. "Ce n’est pas une comparaison juste, car Zizou avait déjà travaillé avec l’équipe de jeunes du Real Madrid puis était le directeur adjoint de Carlo Ancelotti, mais Pirlo a tout ce qu’il faut pour faire encore mieux que Zidane", a déclaré Del Piero à 'Sky Sport Italia'.



"Il connaît déjà le club, les joueurs, les directeurs, donc je pense qu'ils ont communiqué de manière très claire. Pour être honnête, je n’aurais pas parié qu’il deviendrait l’entraîneur. C’est une surprise pour moi aussi. J'étais déjà ravi qu'il prenne le rôle des moins de 23 ans et je pensais que c'était la bonne décision pour lui, mais il est passé devant, alors je ne peux que lui souhaiter bonne chance (...) Je pense que la perception générale des anciens joueurs qui deviennent entraîneurs change en Italie. Avant, il y avait ce besoin de passer par un long processus dans les ligues inférieures pour apprendre le métier, mais ces dernières années, nous avons vu Filippo et Simone Inzaghi réussir, ainsi que Gennaro Gattuso. Ils étaient de grands joueurs et ont tout de suite commencé avec de grandes équipes", a ensuite ajouté le Champion du Monde 2006.