Andrea Pirlo : "Quand tu fais ces erreurs, tu le payes cash..."

Les années passent, les entraîneurs également mais le résultat est le même. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, la Vieille Dame n’arrive plus à se glisser dans le dernier carré de la Ligue des champions. Pour la deuxième année consécutive, le club turinois a été éliminé dès les huitièmes de finale, et après Lyon, c’est Porto qui a déjoué les pronostics malgré la défaite mardi soir (3-2).

Interviewé par 'Sky Sport', Andrea Pirlo a commenté avec regret cette victoire inutile qui n’a pas permis de renverser le 2-1 du match aller.

"On a commis quatre erreurs en deux matches, c'est beaucoup, a déclaré l’entraîneur sous contrat juisqu’en 2022. Quand tu fais autant d'erreurs, c'est normal de pouvoir être éliminés en huitième de finale de la Ligue des champions. Si on avait marqué en début de match, le match aurait pu être très différent. En supériorité numérique, il fallait tenter de les écarter au maximum, on a essayé de le faire avec calme. Nous devons oublier ce match, cela prendra quelques jours, puis nous devrons nous concentrer sur le championnat pour jouer les matches restants de la meilleure façon possible."

Malgré une bonne entame de match, les Turinois a rapidement été cueilli à froid en concédant l’ouverture du score suite à un penalty accordé à Porto pour une faute de Demiral sur Taremi.

"Nous avons pris un bon départ avec notamment l'opportunité qui est arrivée à Morata. Mais le penalty concédé nous a fait mal. Puis nous nous sommes regroupés et avons commencé à jouer, en seconde période nous avons joué le match que nous devions faire."

Cette élimination a également été marqué par l’attitude de Cristiano Ronaldo et Rabiot sur le coup-franc de Sergio Oliveira en prolongations et qui a entraîné l’élimination des Italiens. En se retournant, ils ont clairement fait une erreur de débutant.

"Les joueurs n'ont pas compris l'importance de ce tir, peut-être du fait qu'il était lointain, et ils se sont tournés, a regretté Pirlo. Quand tu fais cette erreur en huitième de finale, tu la paies et tu ne vas pas en quart..."

Troisième de Serie A et déjà éliminée de la Ligue des Champions, la Juventus Turin va devoir se retrousser les manches pour ne pas rater totalement sa saison