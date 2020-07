Leaders avec 5 points d’avance au classement provisoire, les Turinois inquiètent avant le choc prévu face à la Lazio ce lundi. Le milieu de terrain français Adrien Rabiot rassure.

"On a moins le contrôle du ballon et ces matchs nous ont échappé, a ainsi admis le Français sondé par 'Sky Sport'. Mais contre l'Atalanta (2-2) par exemple, on a bien réagi et on s'est repris", a analysé Rabiot.

"Contre Sassuolo (3-3), un adversaire difficile à affronter, on n'a pas non plus perdu. On aurait pu mieux gérer certains moments, c'est vrai, mais il n'y a rien de catastrophique."

La Vieille Dame reste néanmoins sur neuf buts encaissés et aucune victoire lors des trois dernières journées de Serie A. et affronte la Lazio Rome ce lundi soir à Turin.