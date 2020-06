Sarri dément tout conflit avec Cristiano Ronaldo

La presse italienne a fait état dernièrement d’un climat de tension qui se serait installé à Turin. Le coach de l’équipe, Maurizio Sarri, et la star des Bianconeri, Cristiano Ronaldo seraient en froid depuis la défaite en finale de la Coupe d’Italie contre Naples. Il n’en est rien en réalité.

En conférence de presse ce dimanche, l’entraineur de la Vieille Dame a assuré qu’il n’y a absolument aucun différend avec CR7. Et à ceux qui prétendent qu’il y a eu une explication houleuse entre les deux, il a tonné : "On se parle tout le temps !". "Je lui ai parlé avant Milan. Je lui ai parlé avant la finale de la Coupe d’Italie. Et encore hier, je lui ai parlé seul pendant longtemps" a insisté Sarri. Des propos qui ont le mérite d’écarter l’hypothèse d’une bouderie de la part du quintuple Ballon d’Or.

La raison mentionnée comme source d’un désaccord entre les deux c’est le positionnement de l’ancien merengue sur le terrain. Depuis la reprise, il a été aligné en tant que numéro 9 et cela ne lui plait pas apparemment. Questionné sur ce point, Sarri a avoué son tort à demi-mot : "C'est un joueur qui a marqué 700 buts en partant du côté gauche, il est clair que sa préférence est celle-là."

Pour finir, Sarri est aussi revenu sur ce faux-pas face au Partenopei, et qui a été très mal accueilli en interne et chez les tifosi bianconeri : "Perdre un trophée est toujours douloureux, ça fait mal, ça donne de la déception et de l'amertume, mais c'est la situation est comme ça et nous ne devons de nous battre. Nous devons tourner la page et penser à nos prochains objectifs."