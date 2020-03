"Personne ne peut remplacer Cristiano Ronaldo"

Si Maurizio Sarri a peut-être craint de devoir se passer de Cristiano Ronaldo pour la demi-finale retour de Coupe d'Italie, il n'en sera probablement rien. Alors que la star portugaise est rentrée à Madère pour être auprès de sa mère, victime d'un AVC ce mardi, la rencontre contre l'AC Milan prévue mercredi soir a été reportée pour cause de coronavirus.

Or, comme le déplacement à Bologne dimanche en championnat est d'ores et déjà reporté lui aussi, la Juventus ne rejouera pas avant le 13 mars prochaine contre Lecce.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer, c'est un problème personnel, donc nous allons en discuter quand il reviendra", avait tout de même confié l'entraîneur italien en conférence de presse avant l'officialisation du report.

"Son retour dépendra de comment le situation évolue. Il est évident que les plans changent selon si Ronaldo est disponible ou non. Il n'y a aucun remplaçant pour lui dans le monde, donc naturellement nous ferions quelque chose de différent en son absence."

"J'ai revu le match contre Lyon"

L'ancien technicien de Chelsea a également évoqué la Ligue des champions, et la défaite de son équipe sur la pelouse de l'OL en huitième de finale aller la semaine passée (1-0).

"J'ai revu le match contre Lyon, a-t-il ainsi affirmé. La première mi-temps a été d'un mauvais niveau et en seconde nous n'avons pas transformé notre domination en occasions de but. Nous devons faire circuler le ballon beaucoup plus vite et nous travaillons là-dessus. Nous devons presser avec conviction.



"J'ai du mal à croire que le simple fait de déplacer un joueur de cinq mètres puisse changer toute la forme de l'équipe. Ce qui a changé à Lyon, c'est l'attitude de l'équipe".