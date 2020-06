Sarri : "Pjanic est un joueur fantastique mais il doit réagir"

En tête de Serie A, la Juventus a une fin de saison palpitante a disputer. La Vieille Dame est encore en lice dans trois compétitions, avec la demi-finale retour de Coupe d'Italie face à l'AC Milan à jouer, ainsi qu'un huitième de finale retour contre l'OL, alors que le championnat n'a jamais été aussi disputé, avec l'Inter et la Lazio en embuscade, au cours de la dernière décennie. Dans un entretien accordé à 'Sky Sports', Maurizio Sarri a balayé les dossiers chauds de la Juventus, à commencer par le choc contre l'AC Milan en Coupe d'Italie.

"Les matches avec Milan cette année ont été tous difficiles, tant en championnat qu'en Coupe. Le résultat du match aller ne nous garantit rien, la suspension de la saison me fait penser qu'ils joueront cette compétition. C'est un match très ouvert (...) Nous avons la chance de jouer pour trois titres, cela peut nous permettre de concentrer nos motivations sur un seul but à la fois. Cela peut être important et bénéfique", a confié le technicien italien.

Maurizio Sarri a eu une conversation avec Miralem Pjanic et attend plus de son milieu de terrain : "Je trouve Pjanic beaucoup mieux que lorsque nous avons interrompu la saison, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il est extraordinaire et ne peut pas se permettre 4-5 matches en dessous de son niveau comme cela s'est produit. Il est d'accord avec moi, il n'avait pas la force de réagir après quelques performances erronées, mais il doit se convaincre qu'il est un grand joueur et cela peut arriver à tout le monde. Nous ne devons pas perdre la conviction et relever la tête. Il est sur le bon chemin mentalement et au cours des derniers entraînements, je l'ai très bien vu".

L'Italien a également commenté les prestations de Paulo Dybala : "C'est un joueur phénoménal, bien que tactiquement il soit difficile de faire coexister deux joueurs similaires (l'autre est Cristiano Ronaldo, ndlr). Ils peuvent faire la différence, ce n'est pas facile de les faire jouer ensemble, mais avec ces qualités techniques et physiques ils peuvent faire la la différence à tout moment et l'équipe doit s'y adapter dans les deux phases. La zone reste donc un peu vide, mais c'est une difficulté agréable".

La reprise du championnat verra un trio s'affronter pour le Scudetto : la Juventus, la Lazio et l'Inter. Maurizio Sarri est conscient que tout reste ouvert : "Avec 12-13 matchs à jouer, toutes les possibilités sont ouvertes, perdre des points dans cette phase est très facile". Sarri espère être épargné par les blessures qui ont affecté la saison de la Juventus. "Nous avons une grande équipe, mais malheureusement cette saison n'était que sur le papier. Nous avons eu des blessures comme Demiral, Chiellini et Khedira ainsi que les problèmes de Rabiot et Ramsey: nous avons fait face aux engagements avec une équipe moins compétitive. qu'il ne l'est vraiment ".

Enfin, Maurizio Sarri a évoqué la Ligue des champions ainsi que la situation de l'Olympique Lyonnais, qui n'aura pas joué durant plusieurs mois avant le huitième de finale retour : "Lyon ? Je pose une question: mieux vaut jouer un match après 5 mois ou après 14 matchs en quelques semaines ? Je ne sais pas ... Habituellement, une longue pause se paye, mais vous ne payez pas au premier match. Dans le match sec, cela n'aura pas des répercussions majeures".