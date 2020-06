"Je n'ai pas apprécié que Setién parle de Pjanic"

De passage en conférence de presse, le coach de la Juve ne s'est pas montré très loquace sur l'échange entre Arthur et Pjanic rapporté par la presse espagnole.

"Pour l'instant, je ne sais pas quelle est la situation de Pjanic. Je sais seulement que nous comptons pleinement sur lui, c'est un joueur disponible pour le club", a confié le mister italien.

"Pjanic sort d'une phase délicate, mais il grandit avec le temps et c'est un élément toujours pris en compte au maximum, ajoute tout de même Sarri. Il doit être humble mais conscient de son potentiel, et réagir rapidement lorsqu'il manque un match ou deux. Techniquement, Miralem n’est pas remis en cause. S'il est vendu, ce sera pour d'autres raisons, mais personne ne m'en a parlé. Je suis content de Miralem, il a encore une grande marge de progression."

Quid d'une arrivée du Barcelonais Arthur ? Sarri, à l'inverse de Quique Setién, refuse d'évoquer des joueurs qui ne sont pas les siens.

"C'est un joueur de Barcelone, je ne veux pas parler de lui, ça me paraîtrait mauvais. Je n’ai pas du tout apprécié quand Setién l'a fait avec Pjanic", a tonné l'Italien.