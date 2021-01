Sami Khedira ouvre la porte à la Premier League

On dit souvent qu’un changement d’entraîneur vient redistribuer les cartes au sein même d’un club et de l’effectif en place. En débarquant sur le banc de la Juventus Turin durant l’été, Andrea Pirlo était censé amener une mini-révolution chez les Turinois après le passage de Maurizio Sarri. Le jeune entraîneur italien a rapidement fait comprendre à Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain, pourtant hommes forts du projet Sarri, qu’il ne compterait pas sur eux durant le prochain exercice. Le Français et l’Argentin ont pris la direction de l’Inter Miami pendant que Sami Khedira a fait le choix de rester à la Juve.

N’ayant pratiquement pas joué durant la seconde partie de la saison dernière à cause d’une blessure, le milieu allemand espérait séduire Pirlo et lui faire changer d’avis. Ce fut peine perdue puisque le champion du monde 2014 n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour la Serie A mais aussi pour la Ligue des champions. Un coup dur pour l’ancien du Real Madrid après cinq saisons dans le Piémont et 145 matches avec les Bianconeri.

"Il y a toujours des hauts et des bas dans la carrière de chaque joueur. Je ne connais personne qui soit toujours sur une pente ascendante, a-t-il confié dans un long entretien à 'The Athletic'. Et vous ? (...) C’est inhabituel pour moi et je ne suis pas satisfait. Je suis un gars compétitif, je veux jouer. Mais en attendant, je me suis adapté à la situation et j'essaye d'en tirer le meilleur parti."

À 33 ans et malgré les six mois de contrat qui lui reste avec la Juventus Turin, Khedira ne souhaite pas profiter de son juteux salaire en Italie sans jouer. S’il n’a pas réussi à inverser la tendance auprès de Pirlo, le milieu est désormais prêt à faire ses bagages.

En attendant d’être libre comme l’air, l’Allemand sait ce qu’il veut, lui qui est annoncé dans le viseur de Tottenham et d’Everton, deux clubs entraînés par d’anciens coachs de Khedira : "La Premier League manque toujours à ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau. Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des entraîneurs de fitness pour me préparer au rythme et à l'intensité de la Premier League. Mon instinct et ma passion me disent que je dois jouer au football, si possible en Premier League."

L’appel du pied est fait, reste désormais à trouver preneur pour le natif de Stuttgart.