Kahn invite le Bayern à être prudent sur le dossier Sané

Le Bayern Munich se devra d'être prudent quand il s'agira de prendre une décision pour l'ailier de Manchester City, Leroy Sané, cet été. C'est ce que lui conseille Oliver Kahn, un ancien joueur du club et membre du board aujourd'hui.

Le ténor allemand sollicite Sané depuis l'année dernière. Les Munichois étaient même tout proches de le faire signer avant qu'une rupture du ligament croisé du joueur ne les amène à se retirer et à repousser à plus tard tout accord éventuel. L'international allemand n'a pas joué pour les champions d'Angleterre depuis la victoire de Community Shield contre Liverpool en août dernier, mais il est de nouveau opérationnel et était sur le banc lors de la victoire contre Arsenal en milieu de semaine.

Pep Guardiola a confirmé cette semaine que l'international allemand souhaitait quitter le club dans un avenir proche et qu'il a rejeté une offre de prolongation de contrat. Un bail qui expire dans un an.

Le Bayern reste la destination la plus probable pour l'ex-joueur de Schalke 04, mais Oliver Kahn, une ancienne légende du club et membre du conseil d'administration, n'est toujours pas convaincu qu'un transfert serait une bonne idée. Il vient même d'avertir le club sur ce qu'une telle acquisition peut provoquer conséquences sur les finances du club alors que les dirigeants tentent en ce moment de minimiser les conséquences de la pandémie de coronavirus.

"Il a encore un contrat d'un an avec Manchester City, et il n'y a plus rien à dire à ce sujet", a déclaré l'ancien gardien du Bayern et de l'Allemagne, Kahn, à 'ZDF'. "Nous parlerons ensuite des transferts, des engagements des joueurs, s'ils ont effectivement eu lieu. Peut-être aussi que c'est un moment où vous devez agir avec beaucoup de prudence, en particulier sur le plan économique."