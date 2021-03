Kahn rÃ©clame un fair-play financier plus sÃ©vÃ¨re

Dans une interview publiée lundi dans le magazine 'Kicker', l'ancien gardien de but international allemand et mmbre de la direction du Bayern Munich, Oliver Kahn, appelle à une application stricte du fair-play financier et prévient que le football doit s'adapter aux temps difficiles et freiner la spirale des coûts.

"Quiconque s'intéresse à la santé du football doit plaider pour que les règles du fair-play financier soient strictement appliquées et même renforcées", a déclaré Kahn, qui devrait succéder à Karlheinz Rummenigge en tant que président du conseil exécutif du Bayern l'année prochaine.

"L'assouplissement du fair-play financier est une crainte car naturellement en période de coronavirus des voix se font entendre pour demander plus de liberté pour les investissements. Nous devons garder un œil sur cela", a-t-il ajouté.

Kahn prévient que si les revenus des clubs baissent, les dépenses ne pourront pas se maintenir au niveau actuel et dit qu'il ne voit pas beaucoup de possibilités d'augmentation des revenus dans les années à venir.

"Dans les secteurs classiques, je ne vois pas beaucoup d'impulsions de croissance dans les prochaines années. Le football est dans une phase de consolidation comme il ne l'a pas été depuis longtemps. Au Bayern, nous en sommes conscients. L'impact cette année sera limité, mais nous le ressentirons l'année prochaine. Néanmoins, nous sommes préparés à une telle situation", a-t-il expliqué.

Kahn a admis que la réforme de la Ligue des champions après 2024 pourrait générer davantage de revenus, mais il a ajouté qu'elle n'apporterait aucun progrès si elle entraîne également une augmentation des salaires et des frais de transfert. "Nous devons briser cette spirale d'une manière ou d'une autre", a-t-il déclaré.

Kahn a ajouté que, bien qu'un plafond salarial ne serait probablement pas compatible avec le droit européen, les salaires pourraient être limités indirectement par des règles incluses dans le fair-play financier. Cette application devrait, selon Kahn, intéresser également les clubs ayant des investisseurs extérieurs intéressés par une gestion saine.