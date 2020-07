Kai Havertz a tranché pour son avenir

Havertz est l'une des perles les plus prometteuses du football européen et il est normal qu'il s'attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et le Barça.

Mais selon les informations de 'Kicker', l'enfant de la Mannschaft aurait déjà choisi sa prochaine destination. Il voudrait rejoindre Chelsea et son projet ambitieux.

Les Blues sont très actifs sur ce marché des transferts, ils ont déjà réalisé des jolis coups : Ziyech et Werner. Si l'arrivée d'Havertz se confirme, Lampard réalise sans doute l'un des plus beaux mercato de cette saison.

Les statistiques du joueur expliquent pourquoi l'Europe est à ses pieds : 17 buts et 9 passes décisives en 43 matches.