Havertz s'offre un triplé pour ouvrir son compteur

Kai Havertz est arrivé à Chelsea avec le statut de jeune star après une impressionnante saison avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Pourtant, certains se sont inquiétés.

Car s'il a été titulaire pour ses deux premiers matchs de Premier League avec les Blues, le jeune joueur a eu du mal à s'imposer et a délivré des performances assez timides.

De nouveau titulaire en Coupe de la ligue anglaise contre Barnsley ce mercredi soir, Kai Havertz a fait taire les inquiétudes en ouvrant son compteur sous les couleurs de Chelsea.

Et il n'a pas inscrit un but, mais trois ! À la 29e minute de la rencontre, puis à la 55e minute et à la 65e, Kai Havertz a trouvé le chemin des filets sur des passes décisives de Mason Mount et Tammy Abraham (deux fois).