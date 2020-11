Kai Havertz, positif à la Covid-19

C'est sans Kai Havertz que Chelsea affronte Rennes ce mercredi soir en Ligue des champions, puisque celui-ci a été placé en isolement en ce début de semaine.

Son entraîneur Frank Lampard a confirmé que l'international allemand avait été testé positif au coronavirus et qu'il ne serait pas sur la feuille de match contre Rennes.

Kai Havertz ne devrait donc pas être disponible pour les prochaines rencontres de Chelsea et devra attendre un test négatif pour retrouver les terrains avec les Blues.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN