Kaka évoque l'apport de Zlatan au Milan AC

À quelques jours du fameux derby milanais qui opposera l'Inter Milan et l'AC Milan pour le compte de la 4e journée de Serie A, un ancien Ballon d'Or ayant porté le maillot rossonero durant de très nombreuses années a été sondé ce mercredi par la presse italienne.

Au cours d'une interview accordé à la 'Gazzetta dello Sport', Kaka a tenu à évoquer la situation de son ancien club, au visage transcendé depuis l'arrivée d'un certain Zlatan Ibrahimovic.

Et pour l'ancien de la Seleçao, le Suédois n'apporte que des bonnes choses à ce groupe dans lequel beaucoup de jeunes joueurs figurent.

«Cela permet à tout le monde de monter de niveau. Cela aide beaucoup les plus jeunes, fait grandir le groupe, apprend aux autres à rester à des niveaux élevés et enlève la pression. Le championnat sera long et dur, je parie qu'il fera la différence jusqu'au bout» a affirmé l'ancienne star de l'AC Milan.