Kaká impressionné par André-Pierre Gignac

Au Mexique, on ne présente plus André-Pierre Gignac. Buteur des Tigres depuis plusieurs années maintenant, le Français est devenu une véritable légende pour son club, et enchaîne les buts.

Après une victoire en Ligue des champions de la CONCACAF, les Tigres brillent désormais en Coupe du monde des Clubs, et ont éliminé Palmeiras pour rejoindre le Bayern Munich en finale.

Kaká, l'un des grands invités de la finale, s'est dit impressionné par le buteur français de l'équipe mexicaine, dans des déclarations lors d'une conférence de presse.

"André-Pierre Gignac est fondamental pour les Tigres. Il donne le rythme du jeu. Techniquement, je l'adore. Il dirige l'équipe. Il sait quand il faut accélérer et quand il faut y aller doucement. Il est décisif", a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid et de l'AC Milan.