Kakuta se rachète et offre un point à Lens. Captura/Telefoot

Lens a réussi à marquer un point lors de sa visite à Nantes grâce à un but de Kakuta dans les derniers instants. Plus tôt, l'ancien Amiénois avait manqué un penalty en première période, trois minutes avant le but de Louza pour Nantes, sur pénalty également.