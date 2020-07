Très solide ces dernières saisons sous les couleurs de Naples, Kalidou Koulibaly figure assurément parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste de défenseur central. Très performant, le Sénégalais est aussi très courtisé. En effet, ses prestations en Serie A ainsi qu'en Ligue des Champions suscitent les convoitises, et les intérêts annoncés de Manchester City, Liverpool ou encore de Newcastle sont régulièrement évoqués dans les médias européens ces dernières semaines.

"Je n'ai jamais parlé d'un départ avec le club"

Vers un départ inéluctable cet été ? Pas à en croire les récentes déclarations du principal intéressé... "Rester à Naples à vie ? Je ne dirais pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Vous pouvez dire que vous souhaitez rester à vie, puis être vendu", a ainsi déclaré Kalidou Koulibaly, dans un entretien accordé à 'La Gazzetta dello Sport'. Sous contrat avec Naples jusqu'en 2023, le Sénégalais ne serait pas contre honorer celui-ci.

"Je n'ai jamais parlé d'un départ avec le club. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé d'un transfert. (...) Nous verrons ce que le président décidera et s’il me propose de prolonger mon contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore un contrat de trois ans et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples", a ainsi assuré le défenseur de 29 ans. Pour attirer Kalidou Koulibaly, les prétendants ne devront donc pas se contenter de proposer une offre conséquente au président Aurélio de Laurentiis, ils devront aussi parvenir à convaincre le principal intéressé de s'envoler vers un nouveau projet.