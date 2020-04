"Kane correspond à la stratégie de recrutement de Manchester United"

Un ancien illustre joueur de Manchester United, Gary Neville, est convaincu que Harry Kane serait une bonne recrue, correspondant à la stratégie de recrutement historique des Red Devils. Selon lui, le buteur anglais savait ce qu'il faisait lorsqu'il a laissé entendre qu'il pourrait bientôt quitter Tottenham.

Le capitaine des Three Lions a son lot d'admirateur à Old Trafford et Ole Gunnar Solskjaer souhaite voir arriver un attaquant lors du prochain mercato. L'attaquant de 26 ans conviendrait parfaitement dans la volonté de reconstruire un effectif de premier plan.

"Je pense que cela correspond à l'histoire des transferts de Manchester United, en remontant jusqu'à Bryan Robson, Roy Keane, essayer de faire signer Alan Shearer, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, les meilleurs ou plus célèbres joueurs anglais [ou irlandais] de Premier League, a déclaré Neville à 'Sky Sports'. Cela correspond à ça et à ce qu'a fait Manchester United l'été dernier en recrutant Harry Maguire, l'un des meilleurs joueurs disponibles sur le marché."

Neville a également commenté le post Instagram de Kane, qui a tant fait d'émules en émettant l'idée d'un possible départ à venir. Pour lui, l'intéressé avait principalement comme objectif d'envoyer un message à ses dirigeants.

"C'est un garçon intelligent, Harry Kane, ce n'est pas quelqu'un qui, je pense, se ferait prendre s'il ne voulait pas dire quelque chose. Alors la petite ouverture qu'il a laissée dans ce post d'Instagram avait quelque chose à y voir", poursuit Neville. Je ne pense pas que Harry Kane aura été aussi impressionné par son club il y a quelques semaines avec ce qu'ils ont fait. C'est un bon garçon, un garçon solide, je ne pense pas qu'il l'aurait particulièrement bien pris et il ne faisait probablement que les repousser. À mon avis, je pense qu'il leur aura dit de faire attention, parce que je vous regarde et que ce n'est pas quelque chose que nous faisons."