"Kane et Salah ont loupé le train pour le Barça ou le Real"

Jamie Carragher s'est exprimé au micro de 'Robbie Fowler' à propos de l'avenir des stars de la Premier League Harry Kane et Mohamed Salah. Et pour le légendaire défenseur central de Liverpool, l'avenir des deux joueurs se trouvent loin de Tottenham et de Liverpool.

"Kane et Salah sont probablement les deux meilleurs attaquants de la Premier League en ce moment. Ils sont à un âge où personne ne va payer beaucoup d'argent pour eux", a affirmé l'Irlandais.

Pour l'ancien défenseur, il est trop tard pour qu'ils fassent le saut vers deux géants d'Espagne : "Ils ont raté le coche pour jouer au Real Madrid ou à Barcelone. Les deux coûteraient environ 140 millions d'euros, peut-être plus, et je ne pense pas qu'un club paierait cette somme là".

L'une des clés est la pandémie : "La crise du coronavirus a ruiné les géants espagnols. Ils privilégieront très certainement Mbappé pour 200 millions car il est plus jeune. Et il en serait de même pour Haaland".