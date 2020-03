Kane, Icardi ou Jésus ? Toni dévoile le partenaire parfait pour Cristiano Ronaldo à la Juventus

Gonzalo Higuain est vieillissant, Paulo Dybala n'est pas un véritable attaquant de pointe, et Mario Mandzukic à quitté le navire turinois à la fin de l'été dernier.

Autant dire que la Juventus va très probablement repartir à la chasse à son numéro neuf, comme l'été dernier où Romelu Lukaku et Mauro Icardi ont longtemps été les cibles préférentiels du champion d'Italie en titre.

Les dirigeants de la Juventus doivent bien évidemment choisir un joueur compétent mais doivent prendre en compte une donnée importante : l'association de cet attaquant avec Cristiano Ronaldo.

Pour remporter la Ligue des champions, la Juventus doit trouver un partenaire efficace mais aussi altruiste en attaque pour l'associer avec le quintuple Ballon d'Or.

Un joueur capable de briller en soliste, de faire briller et pourquoi pas même de défendre sur le côté gauche en lieu et place de l'international portugais.

Ancien de la maison turinoise, Luca Toni a une idée pour la Juventus. Entre Harry Kane, Mauro Icardi, Gabriel Jesus ou encore Erling Haaland, l'ancien buteur italien a fait son choix qu'il a révélé dans les colonnes de 'Tuttosport'.

"Le plus fort ? Harry Kane. Un vrai avant-centre qui remplit la surface comme peu d'autres : il est technique, bon pour jouer avec l'équipe et surtout mortel devant le but. Et étant âgé de 26 ans, il a encore de la place pour atteindre sa marge de progression. Icardi au même niveau que Kane ? Non, un peu plus bas. Si Kane vaut 9 en valeur absolue, Icardi vaut 8. L'attaquant du PSG a le même âge que l'Anglais et c'est un grand finisseur, mais il est moins complet, il doit améliorer son travail d'équipe", a expliqué l'Italien.

"Kane est le meilleur, mais pas le meilleur complément à CR7"

"Cela dit, l'expérience de partager l'attaque avec des champions comme Neymar et Kylian Mbappe a certainement fait progresser Icardi. Les notes des autres candidats ? Gabriel Jesus a 8,5, Haaland 7,5, Werner 7. Il est vrai que ce dernier est un international allemand et est une révélation à Leipzig qui a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, mais il doit encore démontrer beaucoup plus par rapport à un Kane ou Icardi", a ajouté Luca Toni.

"Erling Haaland est très fort, il a eu un super impact en Europe et au Borussia Dortmund, il continue de marquer beaucoup de buts, comme il l'a fait à Salzbourg. Mais chez un jeune, il n'est pas si important de savoir à quel point il est bon, mais plutôt combien de progrès il fera au cours des trois prochaines années. S'il grandit à ce rythme, il deviendra un grand avant-centre", a poursuivi l'ancien attaquant italien avant de dévoiler sa préférence.

Pour Luca Toni, Gabriel Jesus est le complément parfait pour le Portugais : "Il est rapide, technique, il fait des passes décisives. Il serait le plus apte à jouer avec Cristiano Ronaldo. C'est parce que CR7 n'est pas un avant-centre pur, c'est lui qui marque le plus et doit marquer le plus de buts. Un autre buteur, comme Kane, que je considère comme le meilleur des moins de 30 ans, n'est pas nécessairement parfait pour Cristiano Ronaldo. Je vois que Gabriel Jesus va beaucoup mieux, quelqu'un qui marque à City mais qui crée aussi beaucoup, ouvre de l'espace pour ses coéquipiers, presse et n'a que 22 ans".