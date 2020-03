Kane ouvre la porte à un départ

Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, mais il ne ferme pas les portes à un départ. L'Anglais veut gagner et devenir l'un des meilleurs joueurs. Tottenham ne vit pas sa meilleure saison, éliminé de la UCL en 8e D de finale face à Leipzig, le club de Londres n'a pas remporté un match depuis le 16 février.

"Partir si Tottenham ne progresse pas ? Je ne peux pas dire oui ou non. J'adore les Spurs, je les aimerais toujours. Mais j'ai toujours dit que si je sentais que l'équipe ne progressait pas, ou qu'elle allait dans la mauvaise direction, je ne suis pas du genre à rester pour le bien de l'équipe. Je suis un joueur ambitieux, je veux progresser et devenir l'un des tout meilleurs joueurs. Tout dépend de ce que l'équipe réalisera et de sa progression. Donc je ne dis pas que je resterai ici pour toujours, mais je ne dis pas non plus l’inverse."

Tottenham n’a plus remporté de titre depuis la League Cup en 2008.