Kane pourrait quitter Tottenham si...

Tottenham se bat en Premier League pour obtenir son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, mais actuellement, les 'Spurs' sont à 5 points de la première place qualificative. C'est Chelsea qui ferme la marche à ce niveau là. Et si pas de Champions League, pas de Harry Kane.

Selon les informations de 'The Telegraph', Kane pourrait demander à quitter le club si Tottenham échoue dans sa quête de C1. Les vice-champions d'Europe en titre ont mal débuté le championnat, et c'est Pochettino qui en avait fait les frais. Mourinho, aujourd'hui en poste, peine à redresser la barre.

Le dernier match de Kane remonte au 1er février dernier. Il s'est fait opéré de sa déchirure aux ischo-jambiers et sera absent jusqu'en avril, au minimum. Une absence plus que déterminante : lors des 25 matchs qu'il a joué cette saison, il a marqué 17 buts et a donné 2 passes décisives.

L'Anglais était arrivé à Tottenham à l'âge de 11 ans. Même s'il entretient un lien sentimental profond avec le club, il n'hésitera pas à chercher ailleurs de meilleures options sportives et financières, si la Champions League n'arrive pas. Son contrat expire en 2024 et sa cote est très haute en Europe.